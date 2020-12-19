В Кизеле на железнодорожном переезде произошло ДТП

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что на железнодорожном переезде 18 декабря в Кизеле произошло ДТП. Автобус врезался в заградительный барьер.Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю: "Инцидент произошел 18 декабря около 20.00 вечера. Водитель автобуса (пассажиров на тот момент в транспортном средстве не было) не учел погодные условия и въехал в ограждение. Автобус получил механические травмы. На водителя составлен административный протокол по ст. 12.33 КоАП «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".Данное происшествие влечет за собой наложение крупного штрафа. Известно, что в ДТП никто не пострадал.