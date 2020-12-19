В Кизеле на железнодорожном переезде произошло ДТП
Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю: "Инцидент произошел 18 декабря около 20.00 вечера. Водитель автобуса (пассажиров на тот момент в транспортном средстве не было) не учел погодные условия и въехал в ограждение. Автобус получил механические травмы. На водителя составлен административный протокол по ст. 12.33 КоАП «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".
Данное происшествие влечет за собой наложение крупного штрафа. Известно, что в ДТП никто не пострадал.
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