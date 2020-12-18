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В Новый год - без долгов!
Участниками акции "В Новый год - без долгов" на этот момент стали 30 тысяч жителей Прикамья. Все они полностью погасили задолженность за тепло и горячую воду. Отсутствие долга и оплата квитанций за декабрь - главное условие для участия в розыгрыше призов от «ЭнергосбыТ Плюс» -100 сертификатов на приобретение товаров в крупных торговых сетях региона.Клиентам, которые полностью погасят долги за тепло и горячую воду до 31 декабря, будут списаны пени, начисленные до вступления в силу постановления Правительства РФ №424 от 02.04.2020.
На сегодняшний день задолженность физических лиц за тепло в Пермском крае превышает 3,7 млрд руб. Эти средства могут быть направлены на повышение качества теплоснабжения жителей, на развитие систем энергоснабжения новых производств.
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