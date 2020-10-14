Новый рекорд - в Прикамье за сутки выявлено 109 случаев коронавируса
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 109 новых случаев заражения COVID-19: 67 человека проходят лечение в больницах, 42 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11137. Ежесуточный прирост больных составил 1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 13 октября – 1,09).
Из 109 новых инфицированных – 43 мужчины, 60 женщин, 6 детей ребенка (3 мальчика и 3 девочки). Среди них: младше 45 лет – 12 человек, 48 человек в возрасте 45-65, 43 человека старше 65 лет. Напомним, прежний рекорд по количеству выявленных за сутки случаев коронавируса был зафиксирован в Прикамье 14 июня - 107 случаев.
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