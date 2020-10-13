Прокуратура проверит информацию об отказах онкобольным в бесплатном тестировании на коронавирус
Органы прокуратуры Пермского края организовали проверку информации, размещенной в сети Интернет, о нарушении прав граждан, страдающих тяжелыми заболеваниями. В публикациях сообщается, что медицинские учреждения отказывают онкобольным пациентам в прохождении бесплатного тестирования на коронавирус. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, по результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) руководства медицинских организаций.
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