Пермячка присвоила пенсию умершей родственницы
В Ильинске суд признал виновной местную жительницу в хищении денежных средств с банковской карты умершей родственницы.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, женщина знала, что на карту погибшей до сих пор приходит пенсия и решила похитить деньги. Так, с 1 марта по 31 октября 2019 года злоумышленница с помощью мобильного приложения регулярно переводила поступающую пенсию и другие социальные выплаты на свой банковский счет, а также расплачивалась в магазинах картой родственницы. Общая сумма материального ущерба составила порядка 103 тысяч рублей.
Когда сотрудники пенсионного фонда и центра социальных выплат получили информацию о смерти женщины, то поняли, что кто-то незаконно распоряжался ее деньгами и обратились с заявлением в полицию. Стражи порядка задержали жительницу Ильинского. Гражданка признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы условно на 1 год с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, женщина обязана возместить организациям причиненный материальный ущерб.
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