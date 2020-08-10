Неделя будет прохладной
В Прикамье будет прохладно и дождливо. Температуру днем в Перми обещают всего в пределах плюс 15-16 градусов. Дует сильный ветер. Такая погода простоит всю ближайшую неделю. Правда, осадки должны вскоре прекратиться.
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В Прикамье будет прохладно и дождливо. Температуру днем в Перми обещают всего в пределах плюс 15-16 градусов. Дует сильный ветер. Такая погода простоит всю ближайшую неделю. Правда, осадки должны вскоре прекратиться.
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03.08.2020 в 14:45
03.08.2020 в 13:15
03.08.2020 в 11:40
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.08.2020
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Малые реки Перми приведут в порядок к сентябрю
"Пермская сетевая компания" продолжает гидравлические испытания
"Водитель "Мерседеса" не виноват". В полиции прокомментировали ночную аварию в центре Перми
МЧС: непогода ударит по Прикамью в ближайшие 1-2 часа
Пермяков расспросят о здоровье
В Прикамье ликвидировано более тысячи несанкционированных свалок
В Пермском крае выявлено 72 новых случая коронавируса
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