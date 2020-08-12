Из-за коронавируса на карантин закрыто терапевтическое отделение больницы им. Тверье
В Перми из-за выявленного коронавируса закрыто терапевтическое отделение городской клинической больницы им. М. А. Тверье. Об этом сообщается на сайте больницы. В медучреждении уточнили, что прием и выписка пациентов терапевтического отделения прекращены с 11 августа, остальные отделения продолжают работать в обычном режиме. Медицинские работники и пациенты, которые общались с инфицированными, переведены в обсервацию.
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