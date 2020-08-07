Пермякам станет проще оформить в общедолевую собственность подвалы жилых домов

Департамент имущественных отношений подготовил проект изменений в решение гордумы «Об осуществлении мероприятий в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом». Оформить подвалы в общедолевую собственность можно будет при наличии двух третей голосов собственников.Документом предлагается установить требование о том, что мероприятия по государственной регистрации перехода права собственности осуществляются при условии принятия решения большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников, а не 100%, как было ранее. Рассмотрение проекта состоится в рамках заседания гордумы в августе.Также при подготовке проекта решения учтено мнение Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, согласно которому осуществление государственной регистрации перехода права собственности на нежилые помещения возможно при условии принятия решения большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников.Напомним, что решением гордумы утвержден перечень помещений в многоквартирных домах, передаваемых в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме, которые могут быть отнесены к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. Помещения, включенные в перечень, числятся в реестре муниципального имущества города. Общее количество помещений, включенных в перечень, составляет 388 объектов общей площадью более 49 тысяч кв. метров.