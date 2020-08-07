Малые реки Перми приведут в порядок к сентябрю

Стартовавший в Перми месячник чистых рек не сбавляет темпов. К началу сентября планируется привести в порядок все пермские водоемы и их берега. Больше всего работы в долинах рек Егошиха, Уинка и Данилиха.Череда городских экологических субботников продолжается. Сегодня трудовой десант высадился на берега речки Данилихи. Прибираются сотрудники Кадастровой палаты.Молодому активу кадастровой палаты экологи поручили рассортировать спиленные деревья. Работа оказалась как раз под силу крепким мужским плечам инженеров.Зеленый островок вдоль реки Данилихи затерялся между улицей Муромская и Чкаловской дамбой на пересечении Свердловского и Индустриального районов. В одной из 9-этажек на краю лога живет известная пермская журналистка и историк Раиса Маматова — она гуляла здесь ещё будучи маленькой девочкой.Раиса Маматова: "Это очень интересное место — это парк-питомник, который создал в конце 50-х начале 60-х гг известный, выдающийся ученый Валентин Леонидович Миндовский". Многолетние ивы и тополя, посаженные особым образом, - живое тому доказательство. В этом году здесь планируют создать экологическую тропу «По следам Миндовского».Зоя Ильинская, председатель Пермского городского отделения «Всероссийского общества охраны природы»: "Сейчас статус парка эта территория не имеет, она является всего лишь объектом озеленения. Но в планах у нас, и нас поддерживает администрация города, в будущем сделать сначала парк, а затем и особо охраняемую природную территорию".Это в том числе поможет защитить и сохранить обитателей зеленого уголка. В дальнейшем всю территорию возле Данилихи планируют облагородить и назвать все это «Серебрянский парк».Но первым делом нужно, конечно, вывести мусор. 8 августа здесь пройдет еще один массовый субботник — в формате «Чистых игр».