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Малые реки Перми приведут в порядок к сентябрю
Молодому активу кадастровой палаты экологи поручили рассортировать спиленные деревья. Работа оказалась как раз под силу крепким мужским плечам инженеров.
Зеленый островок вдоль реки Данилихи затерялся между улицей Муромская и Чкаловской дамбой на пересечении Свердловского и Индустриального районов. В одной из 9-этажек на краю лога живет известная пермская журналистка и историк Раиса Маматова — она гуляла здесь ещё будучи маленькой девочкой.
Раиса Маматова: "Это очень интересное место — это парк-питомник, который создал в конце 50-х начале 60-х гг известный, выдающийся ученый Валентин Леонидович Миндовский". Многолетние ивы и тополя, посаженные особым образом, - живое тому доказательство. В этом году здесь планируют создать экологическую тропу «По следам Миндовского».
Зоя Ильинская, председатель Пермского городского отделения «Всероссийского общества охраны природы»: "Сейчас статус парка эта территория не имеет, она является всего лишь объектом озеленения. Но в планах у нас, и нас поддерживает администрация города, в будущем сделать сначала парк, а затем и особо охраняемую природную территорию".
Это в том числе поможет защитить и сохранить обитателей зеленого уголка. В дальнейшем всю территорию возле Данилихи планируют облагородить и назвать все это «Серебрянский парк».
Но первым делом нужно, конечно, вывести мусор. 8 августа здесь пройдет еще один массовый субботник — в формате «Чистых игр».
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