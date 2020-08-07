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"Пермская сетевая компания" продолжает гидравлические испытания
Профилактика теплосетей закончилась для домов в микрорайонах Молодежный и Новые Ляды. Сейчас там восстанавливается процесс подачи горячей воды.
На этой неделе энергетики ведут работы по проверке в Свердловском районе по улицам Героев Хасана, Куйбышева, в микрорайоне Садовый - Мотовилихи, части Ленинского района по улицам Петропавловская и Монастырская, Дзержинский район в микрорайонах Светлый, Данилиха, Парковый. Также работы ведутся в Индустриальном районе по улицам Мира и Советской армии, Карпинского, Стахановская, Декабристов.
С 10 августа начнутся гидроиспытания в Ленинском районе на улице Пермская, в Дзержинском районе в микрорайоне Данилиха, в Мотовилихинском районе на ул. Крупской, в Свердловском районе по улице Краснова.
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