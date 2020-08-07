Пермские "Ласточки" уходят на техобслуживание

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Сергей Канцур, генеральный директор АО «Пермская пригородная компания»: "Первый состав уезжает в Екатеринбург, там проводится техническая инспекция, что в неё входит - это полная компьютерная диагностика всех систем машины, это измерения колёсных дисков, чтобы они соответствовали размерам, потому что немножко, но изнашиваются, это полная дезинфекция системы воздуха, кондиционирования, наружная и внутренняя мойка".
График замены:
№ 7143 Пермь-2 – Верещагино (отпр.13:15 - приб. 15:13) заменяется с 07 по 12 августа
№ 7146 Верещагино – Пермь-2 (отпр.15:40 - приб. 17:30) заменяется с 07 по 12 августа
№ 7170 Пермь-2 – Кишерть (отпр.17:52 - приб. 19:38) заменяется с 07 по 12 августа
№ 7163 Кишерть – Пермь-2 (отпр.06:30 - приб. 08:22) заменяется с 08 по 13 августа
№ 7145 Пермь-2 – Верещагино (отпр.18:40 - приб. 20:49) заменяется с 20 по 24 августа
№ 7164 Пермь-2 – Кишерть (отпр.13:30 - приб. 15:20) заменяется с 20 по 24 августа
№ 7167 Кишерть – Пермь-2 (отпр.16:00 - приб. 17:50) заменяется с 20 по 24 августа
№ 7144 Верещагино – Пермь-2 (отпр.06:30 - приб. 08:20) заменяется с 21 по 25 августа
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