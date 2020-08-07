"Водитель "Мерседеса" не виноват". В полиции прокомментировали ночную аварию в центре Перми

В полиции прокомментировали ночное ДТП в центре Перми на перекрестке улиц Революции и Островского. Здесь "Мерседес" протаранил дорожное ограждение и врезался в столб. Водитель пострадал. Очевидцы говорят, что люксовую иномарку занесло после столкновения с другим автомобилем. В соцсетях пишут, что как раз другой автомобиль и спровоцировал аварию, не уступив дорогу "Мерседесу". Сообщается, что предполагаемый виновник был пьян и попытался скрыться с места аварии. В официальном комментарии стражей порядка об этом ничего не говорится."По ул. Революции двигался автомобиль «Тойота Королла» под управлением 29-летнего водителя, который, по предварительной информации, на регулируемом перекрестке ул. Революции и ул. Н. Островского при повороте налево не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «Мерседес» и допустил с ним столкновение. От удара "Мерседес" отбросило на дорожное ограждение и световую опору. В результате ДТП водитель «Мерседеса»получил различные травмы, ему рекомендовано амбулаторное лечение", - рассказала "Вестям" Татьяна Авдюкова, начальник ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю.