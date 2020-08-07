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"Водитель "Мерседеса" не виноват". В полиции прокомментировали ночную аварию в центре Перми
"По ул. Революции двигался автомобиль «Тойота Королла» под управлением 29-летнего водителя, который, по предварительной информации, на регулируемом перекрестке ул. Революции и ул. Н. Островского при повороте налево не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «Мерседес» и допустил с ним столкновение. От удара "Мерседес" отбросило на дорожное ограждение и световую опору. В результате ДТП водитель «Мерседеса»получил различные травмы, ему рекомендовано амбулаторное лечение", - рассказала "Вестям" Татьяна Авдюкова, начальник ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю.
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