В Прикамье ликвидировано более тысячи несанкционированных свалок
Самая активная работа проведена в Перми, Чайковском, Соликамском, Чердынском и Чусовском городских округах.
Важным направлением работы министерства наряду с наведением порядка является обустройство необходимой инфраструктуры для организации сбора отходов. Так, новые контейнерные площадки для сбора коммунальных отходов появятся в 39 муниципалитетах Прикамья. В этом году площадки будут обустраиваться сразу по двум программам: «Формирование комфортной городской среды» и «Комплексное развитие сельских территорий». От муниципалитетов Прикамья в министерство поступили заявки на финансирование обустройства более 1100 площадок.
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