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В Пермском крае выявлено 72 новых случая коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6368. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,95 (на 6 августа – 0,9).
Из 72 новых инфицированных – 27 мужчин, 35 женщин, 10 детей (3 мальчика и 7 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 10 человек, 30 человек в возрасте 45-65, 22 человека старше 65 лет.
За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19. Также, 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 177 летальных исходов от COVID-19. Еще 105 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.
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