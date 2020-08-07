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Пермяков расспросят о здоровье
В Пермском крае опросом будет охвачено более тысячи домохозяйств в различных муниципалитетах, в том числе в Перми и Кудымкаре. Вопросы анкеты касаются главным образом состояния здоровья, рациона и режима питания, занятий физкультурой и спортом, повседневной физической активности, вредных привычек представителей различных возрастных, социально-статусных групп населения.
Эти сведения позволят оценить эффективность государственной политики в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта, доступность лекарственных средств и продуктов питания, и, как следствие, разработать дополнительные меры государственной поддержки, направленные на увеличение продолжительности жизни населения.
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