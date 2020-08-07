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В Перми будут судить группу автоворов

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 5 жителей Перми, обвиняемых в 7 эпизодах хищений автомобилей и изменении идентификационных номеров транспортных средств.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в ноябре прошлого года сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Перми задержали с поличным за кражу иномарки 3 жителей Мотовилихинского района. В ночное время злоумышленники похитили автомобиль «Хендай Солярис», припаркованный во дворе жилого дома на улице Сигаева и направились в сторону микрорайона Запруд. Злоумышленников поймали сразу после того, как они загнали машину в гараж «отстойник». У подозреваемых при себе находились радиостанции, по которым они общались во время совершения преступления, технические устройства для блокировки сотовой связи – так называемые «глушилки», а также прибор, с помощью которого был вскрыт автомобиль.
После задержания один из подозреваемых начал сотрудничать со следствием и рассказал о месторасположении гаражей, где находятся угнанные автомобили. В результате обысков полицейские обнаружили еще 6 похищенных транспортных средств. Среди них три машины марки «Нива», «Ниссан Кашкай», «Митсубиси Эй Эс Икс». Все кражи были совершены в течение прошлого года, владельцы транспортных средств обращались с заявлениями в полицию.
По словам оперативников группа промышляла кражами на протяжении двух последних лет. В большинстве случаев злоумышленники похищали машины в своем родном Мотовилихинском районе, так как очень хорошо ориентировались на местности. Автоворы работали по стандартной схеме. Сначала они закупали «битые» или пострадавшие от пожара машины, а затем находили в городе похожие по модели, цвету и году выпуска транспортные средства. Как правило, угоняли их с территории неохраняемых парковок в ночное время суток. Затем перебивали номерные агрегаты на похищенных машинах и продавали их по документам «битых» по рыночной стоимости.
В группе были распределены роли. Непосредственными исполнителями хищений являлись 24-летний пермяк, ранее судимый за аналогичные преступления, и его 39-летний знакомый. Сопровождением похищенных автомобилей и изменением номерных агрегатов занимался мужчина 1973 года рождения. Их подельниками были еще двое жителей Мотовилихинского района.
Материалы уголовного дела направлены в суд.

Опубликовано: 07.08.2020 в 12:50 в рубрике - Новости T7-inform

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