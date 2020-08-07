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ДНК-экспертиза помогла жителю Добрянки избавиться от алиментов
Ранее, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". На момент производства дознания сумма долга составляла более 360 тысяч рублей. Рассмотрев уголовное дело, суд приговорил мужчину к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Осужденный приступил к отбытию наказания и одновременно с этим в гражданском порядке обратился в суд с иском об исключении из актовой записи о рождении ребенка сведений о нем как об отце.
"В суде истец пояснил, что девочка появилась на свет через 6 месяцев после их знакомства с ее матерью. На момент рождения ребенка и в последующим в браке они не состояли, но женщина смогла убедить своего сожителя засвидетельствовать установление отцовства. Впоследствии она заявила, что нужно ей это было только для последующего взыскания с него алиментов", - рассказали в пресс-службе УФССП РФ по Пермскому краю.
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