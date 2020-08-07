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В суд направлены иски об аннулировании лицензий у 16 управляющих компаний
В настоящее время, на основании вступивших в законную силу судебных решений, прекращено действие лицензий шести управляющих компаний. Кроме того, лицензионная комиссия провела квалификационные экзамены для 215 претендентов на должность директора управляющей компании. Из них квалификационный аттестат получили 166 человек. 49 претендентов не смогли пройти аттестацию.
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