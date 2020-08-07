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В суд направлены иски об аннулировании лицензий у 16 управляющих компаний

Инспекция государственного жилищного надзора направила в суд иски об аннулировании лицензий у 16 управляющих компаний, из них шесть управляющих компаний признаны банкротами, одна управляющая компания препятствовала проведению проверки ИГЖН и девять управляющих компаний не управляли домами более шести месяцев.
В настоящее время, на основании вступивших в законную силу судебных решений, прекращено действие лицензий шести управляющих компаний. Кроме того, лицензионная комиссия провела квалификационные экзамены для 215 претендентов на должность директора управляющей компании. Из них квалификационный аттестат получили 166 человек. 49 претендентов не смогли пройти аттестацию.

Опубликовано: 07.08.2020 в 12:35 в рубрике - Новости T7-inform

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← На Пермский край надвигается ненастье

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