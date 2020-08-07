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На Пермский край надвигается ненастье
На Пермь надвигается грозовой шторм, который, судя по онлайн-сервисам, сегодня накроет практически всю территорию Пермского края. Дожди уже идут в Кудымкаре и Верещагино, на севере они приближаются к Соликамску и Березникам, ожидаются дожди и в Краснокамске.
Жителям Прикамья разослано штормовое предупреждение от МЧС о том, что 7 августа и ночью 8 августа по Пермскому краю ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25м/с.Подробности выяснял Сергей Овчинников.
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