В Перми печатают бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию

В Перми печатают бюллетени для Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны. Накануне глава государства определил его дату - 1 июля. Как сообщили в краевом избиркоме, члены участковых избирательных комиссий намерены посетить каждый двор Пермского края как в преддверии 1 июля, так и непосредственно в день голосования. Отдельных приглашений для избирателей на этот раз не будет. Из-за пандемии предупредить лично каждого также вряд ли получится. Зато, как ожидается, само голосование будет максимально приближено к населению, кроме непосредственно участковой избирательной комиссии, отдать свой голос можно будет в буквальном смысле в каждом дворе. Избирательные урны будут расставлять по графику, который сейчас составляется. При себе достаточно будет иметь только паспорт. При этом проголосовать можно будет заранее, начиная уже с 25 июня. Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Я думаю, что мы справимся с этой задачкой нашими силами - у нас 15,5 тысяч членов участковых комиссий. И как мы сейчас видим, все готовы работать. Я думаю, что мы зайдем в каждый двор и не по разу. Здесь вопрос лишь в том, чтобы наши граждане были проинформированы когда мы там появимся - здесь будем работать совместно со старшими по подъездам и с ТОСами, управляющими компаниями и ТСЖ. Естественно, проинформируем, развесим объявления и будем ждать."