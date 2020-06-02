В Пермском крае пройдет «Неделя донорства»
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В Пермском крае пройдет «Неделя донорства»
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Вода с Чусовских очистных сооружений пришла на окраину Кировского района, следующий - Краснокамск
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