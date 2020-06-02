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Телетрапы в пермском аэропорту должны смонтировать до конца сентября
Глава региона обозначил, что работы по реконструкции рулежной дорожки, аванперрона и перрона для стоянки трех самолетов, начатые в 2018 году, не были завершены вовремя. Последнее время работы на объекте не велись.
«Пассажиры ждут телетрапы, которые дадут новый уровень комфорта. Изменения в руководстве компании не должны влиять на ход работ. Если подрядчик берется за исполнение таких проектов, то сроки должны соблюдаться. Нужно, чтобы стройка была завершена этой осенью», – подчеркнул Дмитрий Махонин.
Генеральный директор компании «Стройтрансгаз» Игорь Забиран доложил, что 2 июня в Пермь прилетят специалисты компании, которые оценят фронт работ по завершению реконструкции аэропорта. Также будет оценена комплектация бетонного завода, приобретенного прежним руководством «Стройтрангаза» (возможность его пуско-наладки и запуска).
Руководитель подрядчика заверил, что обязательства по завершению реконструкции пермского аэропорта будут выполнены до 31 сентября. Для этого ожидается прибытие в Большое Савино бригады строителей из Якутии, которые имеют опыт устройства таких объектов.
Напомним, стоимость контракта по реконструкции рулежной дорожки, аванперрона и перрона для стоянки трех самолетов – 529 млн руб. В 2018-2019 годах выполнено работ на 187 млн руб.
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