Пойманный прохожими грабитель предстанет перед судом

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Полицейские установили, что мужчина совершил похожее преступление в Лысьве. Там он также напал на женщину, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, и похитил сумку.
В ходе следствия гражданин содержался под стражей. Дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
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