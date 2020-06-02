За минувшие сутки в Прикамье выявлено еще 57 инфицированных COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1839. Ежесуточный прирост больных составил 3,2%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,44 (на 1 июня - 1,41). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.Из 57 новых инфицированных - 28 мужчин, 21 женщина, 8 детей (4 мальчика и 4 девочки). Младше 45 лет – 22 человека, 17 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет. Среди всех выявленных случаев с начала пандемии коронавируса в Пермском крае заболело 953 женщины (в том числе 54 девочки до 14 лет, 231 женщина старше 65 лет) и 886 мужчин (в том числе 54 мальчика до 14 лет и 124 мужчин старше 65 лет).В больницах Прикамья проходят лечение 440 (прирост за минувшие сутки +21) пациентов с диагнозом COVID-19, без симптомов - 327 (+36) человек, выздоровели 1012 (+69) человек. Скончались 60 человек: от коронавируса -24 (+1), от сопутствующих заболеваний - 36. На домашнем карантине находятся 2 474 (+75) человека.Всего в России выявлен 423 741 случай COVID-19 (прирост за сутки составил - 8 863). За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов, выздоровели 186 985 человек.