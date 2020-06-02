Вода с Чусовских очистных сооружений пришла на окраину Кировского района, следующий - Краснокамск

На ул. Кировоградская смонтировали новую ветку водовода. Трубопровод стремится в Краснокамск, где его ждут как спасение. Но пока там не поменяют городские сети, запускать новую воду смысла нет никакого. Питьевая вода - самый ходовой товар в Краснокамске. Многие покупают ее даже для умывания. То, что льется из-под крана, для этих целей не всегда подходит.Светлана Штейникова: "Иногда и с песком, иногда и мутная бежит, и перебои с подачей воды. Счета стабильно приходят как за хорошую чистую воду."Водозабор Краснокамска построили в 30 годах для нужд бумажной промышленности. Поэтому из кранов 57 тысяч жителей бежит техническая вода. Сейчас город готовят к приему чистой от Чусовских очистных сооружений. 4 км нового водовода так же должны повысить надежность водоснабжения Закамска и микрорайона Крым. Средства на строительство регион получил в рамках нацпроекта "Чистая вода" инициированного Владимиром Путиным. Общий объем федерального финансирования около 190 млн рублей.Иван Денисов, заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Из краевого бюджета Краснокамску в течение 3-х лет будет выделяться порядка 140 млн рублей, плюс сам водоканал города Краснокамска по своей инвестиционной программе выделяет еще около 100 млн рублей."Таким комплексным подходом краевые власти намерены решить полувековую проблему города.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "На 5 лет предусмотрены с различных источников (федеральный бюджет, региональный бюджет, местные бюджеты) инвестиции порядка 400 млн рублей. Жители Краснокамска получат нормальную воду."В Краснокамск по обновленным сетям воду планируют подавать со следующего года. А уже сейчас построенная ветка позволит реже отключать воду в домах жителей Закамска.Евгений Болотов, начальник цеха компании «Новогор-Прикамье»: "Сейчас отключения тоже будут происходить, но благодаря данной нитке мы сможем не отключать потребителей для устранения аварийной ситуации. Мы сможем запитывать потребителей из других точек водоснабжения."