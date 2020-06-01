Расторгнуты контракты с застройщиком ЖК «Любимов» в Березниках
«Темп строительства на части объектов катастрофически отстает от нормативного. Еще в рамках майского рабочего визита было очевидно, что работы на части домов вообще не ведутся. Ситуация, к сожалению, не изменилась. Подтвердить свою способность достроить эти объекты компании не удалось. Документы, необходимые для выплаты очередного аванса, застройщик не предоставил, а текущие авансы не закрыты гарантиями и актами работ. В такой ситуации корпорации развития необходимо опереться на подрядчиков, способных качественно достроить объекты»,— цитирует "Коммерсант-Прикамье" генерального директора АО «КРПК» Алексея Буракова.
ООО «ПСК „БОР“» занималось возведением пяти домов квартала №6, трех домов квартала №10 и одного дома квартала №15 в Березниках. Расторжение контрактов связано с нарушениями условий договоров, отставанием от графиков. Кроме того, подрядчик в установленный срок не продлил банковскую гарантию. Новые контракты заключат после фиксации объемов строительства в июне 2020 года.
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