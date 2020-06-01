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В Пермь доставлены пермяки, прилетевшие из Нью-Йорка
Микроавтобус в сопровождении представителя министерства территориальной безопасности Пермского края прибыл на территорию прохождения двухнедельной обсервации сегодня в 5 утра. У всех взяты тесты на COVID-19.
Кроме того, за выходные в страну вернулись пермяки из Турции, Германии, Англии (по 2-3 человека). Все они проходят обсервацию в Москве, а затем самостоятельно вернутся в Пермь.
Всего с начала пандемии коронавируса власти региона организовали доставку в Пермь около 450 граждан, оказавшихся за рубежом или в других регионах в период введения ограничений на авиаперелеты.
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