В Чусовом заканчивается строительство большого тепличного комплекса
Дмитрий Шашикашвили, генеральный директор «ТК «Пермский»: "На сегодня стоит конструктив, идёт остекление первого тепличного блока — 11 гектар. Построен сервисный блок, за ним возведён полностью конструктив, остеклен, рассадное отделение, с другой стороны сервисного блока идёт сбор конструктива второго тепличного блока."
Работу всего тепличного комплекса будет обеспечивать собственный энергоцентр. Уже готовы к монтажу 4 водогрейных котла, также будут установлены газопоршневые машины. Подобный тепличный комплекс пятого поколения уже работает в республике Коми. Здесь не увидеть привычного для советских теплиц грунта — культуры выращивают на субстрате. А сохранить их помогают новые технологии.Сергей Коршиков, исполнительный директор ТК «Пермский»: "Чтобы не травмировать растения от излишней солнечной радиации — используем экран, зашторивание. Растение получило необходимую дозу — экран закрывается."
Проект стал резидентом Территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой» и получил все положенные льготы и снижение страховых взносов. Для чусовлян создаётся более 400 рабочих мест. Перспективы развития овощеводства стали главной темой совещания с главой региона Дмитрием Махониным.
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Предполагаем, что изменение в этой системе позволит привлекать инвесторов в переработку, в тепличные комплексы, тем самым давая синергию эффекта по развитию выращивания тех же самых растениеводческих, животноводческих культур."
Завершить большую стройку в Чусовом планируют в ближайшие месяцы и в этом же году получить первый урожай местных томатов и огурцов.
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