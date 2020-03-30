Ветеранов Великой Отечественной войны освободят от платы за вывоз мусора

Участников и инвалидов Великой Отечественной войны, постоянно зарегистрированных на территории Пермского края, освободят от оплаты за вывоз мусора. Мера социальной поддержки начнет действовать с января 2020 года. По поручению главы Прикамья, региональный оператор по обращению с отходами ПКГУП «Теплоэнерго» выполнит перерасчет для ветеранов за предыдущие месяцы. Перерасчет будет выполнен автоматически, и самим жителям не нужно писать заявление в адрес «Теплоэнерго». Согласно данным министерства социального развития Пермского края, сейчас на территории региона проживает 622 участника Великой Отечественной войны.