Краевой минздрав: один из заболевших коронавирусом пермяков переведен в реанимацию

В министерстве здравоохранения Пермского края сегодня рассказали о самочувствии больных коронавирусом. По словам замминистра Евгения Камкина, один из пациентов переведен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ. Ухудшение состояния связано в том числе с наличием онкологического заболевания. У двоих пациентов состояние оценивается как ниже средней степени тяжести. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Напомним, всего по состоянию на 30 марта в Пермском крае выявлено 11 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Кроме того, 49 человек находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей (у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции). 3755 человек изолированы на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача (без симптомов заболеваний, в связи с контактами с людьми из первых двух категорий, а также те, кто вернулся из зарубежных поездок). У данных лиц также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.