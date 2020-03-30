В Прикамье обсудили вопросы модернизации Пермской ГРЭС

Глава Прикамья Дмитрий Махонин и генеральный директор «Интер РАО-Управление Электрогенерацией» Александр Корешев обсудили вопросы модернизации Пермской ГРЭС, а также перспективы дальнейшего развития систем теплоснабжения Добрянки.

Пермская ГРЭС входит в число наиболее значимых объектов генерации электроэнергии в России и может обеспечить свыше 50% потребности в электроэнергии всего Пермского края. При поддержке регионального правительства удалось привлечь 4,6 млрд руб. из федерального бюджета на масштабную модернизацию энергоблока № 1 Пермской ГРЭС. Будут заменены паровая турбина и пароперегреватели котлоагрегата. Работы планируется завершить до конца 2022 года. «Модернизация коммунальной инфраструктуры Пермского края остается одним из приоритетных направлений работы правительства. Поэтому мы не только направляем средства краевого бюджета на данное направление, но и привлекаем федеральное финансирование», – отметил по итогам рабочей встречи глава Прикамья Дмитрий Махонин.