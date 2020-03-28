В Прикамье проходят рейды по организациям, которые должны были приостановить работу

Сегодня решением Оперативного штаба, по рекомендации правительства РФ, на территории Прикамья была введена приостановка работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Ограничение также коснулись объектов розничной торговли, работы бань, саун, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.Такие меры были предприняты с целью минимизации процесса распространения инфекции по региону. В ведомстве подчеркнули, что введение режима сомоизоляции позволит «сгладить пик» эпидемии. Вместе с тем, несмотря на запрет, на территории края зафиксированы факты работы точек общепита и розничной торговли.В связи с этим, Оперативный штаб совместно с Роспотребнадзором, прокуратурой, и отделами потребрынка районных администраций Перми проведёт серию проверок и рейдов по приостановке деятельности таких объектов, с привлечением их собственников к административной ответственности.Штаб напоминает, что неисполнение указанных требований влечёт административную ответственность по ст. 6.3 КОАП РФ (невыполнение санитарно-гигиенических или противоэпидемиологических мероприятий) и с 29 марта будет наказываться административным штрафом (до 20 тысяч рублей) и приостановлением деятельности на срок до 90 суток.Кроме того, организации, которые не относятся к категории обеспечивающих жизнедеятельность граждан, при этом игнорирующие требование о временном приостановлении деятельности предприятия/организации также должны учитывать, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, статьей 236 УК РФ предусмотрено наказание от штрафа до 80 тысяч рублей до ограничения свободы на срок до 1 года. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, то лишение свободы возможно на срок до 5 лет.Оперативный штаб обращается к гражданам: если Вы столкнулись с организациями, которые продолжают осуществлять свою деятельность, в период угрозы распространения коронавируса, и они не являются аптечными пунктами, магазинами продовольственных товаров и товаров первой необходимости, сообщите об этом в Управление Роспотребнадзора.Сообщения о нарушениях санитарных норм объекта, в том числе, нарушений условий повышенной готовности на фоне коронавируса, можно подать по почте: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 или по телефону: 8(342) 239-35-63.