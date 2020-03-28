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В Висиме ловят собак, которые растерзали женщину

Ночью 27 марта на улице Клыкова в микрорайоне Висим Мотовилихинского района Перми был обнаружен труп 58-летней женщины. Вокруг нее сгрудилась стая собак, которые грызли тело. По данным издания "Комсомольская правда"-Пермь", женщина была в гостях у подруги, где употребляла спиртное. Около полуночи она возвращалась домой, когда на нее напала стая собак. Как утверждает источник издания "Комсомольская правда"-Пермь" в следствии, женщина пыталась отбиться от собак, но те утащили ее за гаражи и растерзали. При виде полицейских, приехавших на вызов, собаки разбежались.

"Это были хозяйские собаки, которые находились в свободном выгуле, У них не было бирок на ушах, зато были ошейники. На место выехали бригады ловцов. Будем работать и с хозяевами собак, которые их выпускали. Им грозит штраф," - сообщили изданию "Комсомольская правда"-Пермь" в администрации Перми.

Метки: Происшествия, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 28.03.2020 в 14:47 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Прикамье выявлен еще один заболевший коронавирусом

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