В Прикамье выявлен еще один заболевший коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 228 случаев новой коронавирусной инфекции в 26 регионах. В том числе 1 - в Пермском крае. Такие данные обнародовал Роспотребнадзор. Вирус выявлен у 48-летнего мужчины, прибывшего из Испании. Это уже 11-й подтвержденный случай заболевания коронавирусом на территории Прикамья. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 49 человек.