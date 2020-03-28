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В Прикамье выявлен еще один заболевший коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 228 случаев новой коронавирусной инфекции в 26 регионах. В том числе 1 - в Пермском крае. Такие данные обнародовал Роспотребнадзор. Вирус выявлен у 48-летнего мужчины, прибывшего из Испании. Это уже 11-й подтвержденный случай заболевания коронавирусом на территории Прикамья. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 49 человек.
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