В Ботаническом саду Пермского университета готовятся к сбору урожая бананов

Один стебель сорта Дварф Кавендиш окончательно созреет уже через пару недель, другое растение только начинает цвести. В отличие от тех плодов, что мы привыкли видеть в магазинах, эти дозревают на не полках, а прямо на стебле. Двух-трехметровые растения поднимаются, буквально, за один год. По признанию биологов, теоретически, такой можно вырастить даже в обычной квартире. Главное набрать нужное количество грунта и обеспечить высокую температуру, влажность и освещенность круглый год, чтобы было совсем как в тропиках.