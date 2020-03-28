В Прикамье начали производить медицинские маски

Линию производства средств индивидуальной защиты на АО «Сорбент»запустили 1 марта. Накануне был получен самый большой заказ — на миллион масок.Юрий Сурженко, начальник производства средств индивидуальной защиты АО «Сорбент»: "В данный момент работаем по 12 часов каждый день, в смену делаем 1000-1200 полумасок, но это не предел. В первую очередь обеспечиваются государственные предприятия, медицинские учреждения".Ежедневно на смене 11 человек, сначала заготовки обрезают, затем формируют саму полумаску. Далее процесс сварки, который крепко соединяет три разных слоя.Ирина Кузнецова, ведущий инженер-технолог производства средств индивидуальной защиты АО «Сорбент»: "Первый слой позволяет нам сформировать саму полумаску, придать ей форму. Второй слой придаёт более плотное прилегание. Третий, самый основной фильтрующий слой, улавливает частицы за счёт электростатического заряда".Фильтрующие маски, которые изготовлены в этих стенах, с клапаном, предназначены для тех, кто работает с токсичными веществами. Если вы хотите защититься от вируса, специалисты рекомендуют сплошную. Есть даже подробная инструкция, как ее правильно надевать. Сидит удобно и хорошо прилегает.В перспективе маски передадут и для продажи в аптеках. Чтобы увеличить объёмы производства, здесь уже принимают новых сотрудников.А в апреле предприятие планирует запустить производство масок медицинских. На линии уже проходят пуско-наладочные работы.