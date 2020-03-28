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В Прикамье начали производить медицинские маски
Юрий Сурженко, начальник производства средств индивидуальной защиты АО «Сорбент»: "В данный момент работаем по 12 часов каждый день, в смену делаем 1000-1200 полумасок, но это не предел. В первую очередь обеспечиваются государственные предприятия, медицинские учреждения".
Ежедневно на смене 11 человек, сначала заготовки обрезают, затем формируют саму полумаску. Далее процесс сварки, который крепко соединяет три разных слоя.
Ирина Кузнецова, ведущий инженер-технолог производства средств индивидуальной защиты АО «Сорбент»: "Первый слой позволяет нам сформировать саму полумаску, придать ей форму. Второй слой придаёт более плотное прилегание. Третий, самый основной фильтрующий слой, улавливает частицы за счёт электростатического заряда".
Фильтрующие маски, которые изготовлены в этих стенах, с клапаном, предназначены для тех, кто работает с токсичными веществами. Если вы хотите защититься от вируса, специалисты рекомендуют сплошную. Есть даже подробная инструкция, как ее правильно надевать. Сидит удобно и хорошо прилегает.
В перспективе маски передадут и для продажи в аптеках. Чтобы увеличить объёмы производства, здесь уже принимают новых сотрудников.
А в апреле предприятие планирует запустить производство масок медицинских. На линии уже проходят пуско-наладочные работы.
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