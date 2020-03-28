Сотрудники Пермского УФАС промониторили цены продуктовых сетей на товары первой необходимости

Прилавки "Пятёрочки", "Семьи", "Магнита", и "Берега" попали под пристальный контроль и пермских антимонопольщиков. К процессу также подключились активисты Общероссийского народного фронта.Дмитрий Шилов, заместитель начальника отдела контроля на товарных рынках Пермского УФАС России: "Есть небольшие изменения на отдельные категории товаров, это буквально 1-2 рубля за килограмм".Замеры, сделанные с 22 по 26 марта, говорят о том, что в цене всё же прибавили мука, кура в тушках, и некоторые овощи. Что на этой неделе точно привлекло внимание - рост цен на морковь. По разным сетям её стоимость возросла с 20 до 25 и даже до 29.90 рублей! В процентном соотношении это 20-23%.Наиболее чувствительным к политической ситуации оказались заграничные деликатесы.Элина Еренко, директор по маркетингу в сети магазинов «Семья»: "В торговых сетях всегда действуют акции на порядка 1,5 тысяч позиций. Это означает, что в каждой гречке, во всём ассортименте гречки, обязательно одна будет на скидке. В каждом разнообразии сахара, обязательно будет один вид сахара, который стоит на скидке".К вопросу, о дефиците. Даже, если предположить полное отсутствие новых поступлений, товарных запасов на складе хватит на три месяца. Но такая критическая ситуация не выгодна никому. К сетевикам у антимонопольных специалистов, кстати, вопросов меньше всего. На ценообразование, как правило, влияет поставщик. В случае необоснованного повышения, к нему УФАС направляет официальный запрос.Александр Плаксин, руководитель Пермского УФАС: "Мы сейчас посмотрим в течение недели всё-таки какая динамика будет, возможно, цена снизится. И, возможно, это обусловлено объективными факторами, мы будем в этой ситуации разбираться. Сезонность, возможно, смена поставщика. Смена ассортимента товара".Собранную информацию территориальные специалисты отправляют в федеральный офис антимонопольной службы. Если в течение месяца цена на товар подскочит больше, чем на 30 процентов, правительство страны будет вправе вмешаться, то есть принять решение о её «заморозке» на 90 дней.