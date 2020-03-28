В детских садах Перми наступает неделя отдыха

С понедельника и, предварительно, до 5 апреля откроется 61 «дежурная группа». В департаменте образования подчеркнули, что организованы они для детей, чьи родители работают в службах жизнеобеспечения: медицинских учреждениях, аптеках, непрерывно действующих организациях и тех, что обеспечивают город продуктами. Группы откроют почти во всех пермских садиках, вне зависимости от их наполненности, чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно в знакомых стенах. Частные сады также официально закрыты — там заработают 18 дежурных групп. Заявлено, что степень необходимости выхода родителей на работу оценивать не будут, однако, взрослых просят с пониманием отнестись к ситуации и без острой необходимости не пользоваться дежурными группами.Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации г. Перми: "Справку с места работы приносить не нужно. Мы лишнюю бумагу не собираем. Хватит одного заявления. Эти группы будут обеспечены воспитателем, поваром, потому что будет работать пищеблок на то количество детей, которые будут пребывать в течение обычного рабочего дня детского сада".