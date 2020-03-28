Услуги типографии Артарта

Качественная полиграфия формирует имидж организации, позволяет выгодно позиционировать себя среди конкурентов, информировать о новых услугах, акциях. Ее изготовление нужно заказывать в проверенных компаниях. Например, компания Артара давно работает на рынке Нижнего Новгорода, гарантирует максимальное качество предоставления услуг.

Что можно заказать

Изготовление и печать рекламных материалов в типографии осуществляются разными способами, любых партий. Компания следит за качеством изготавливаемой продукции, гарантирует ее соответствие высоким стандартам. Постепенно спрос на печатную продукцию падает, но только не в бизнес-целях. Она активно применяется для продвижения услуг, товаров вместе с другими способами рекламы.

Самые популярные категории продукции:

- карманные календари;

- карты из пластика;

- визитки;

- флаеры;

- буклеты;

- конверты;

- сертификаты;

- афиши;

- дипломы, грамоты;

- наклейки;

- листовки.

Также востребовано серийное изготовление фирменных пакетов, печать на футболках и другой одежде. Если говорить об изготовлении визитов, листовок, другой полиграфии, возможна работа с любыми материалами, создание изделий всех типов, форматов.

Особенности сотрудничества с типографией Артара

Типография Артара предоставляет услуги жителям Нижнего Новгорода и области. Она устанавливает доступные цены на продукцию и гарантирует максимальное качество товара. Вы можете заказывать печатную периодику, карманные изделия, фирменные конверты, листовки и многое-многое другое. Сотрудничество всегда начинается с подготовки макета – он будет разработан индивидуально, возможно любое количество согласований.

Посмотреть примеры сданных проектов можно в офисе компании. Вы получите образцы изделий для ознакомления – и не выставочные варианты, а настоящие работы, которые ранее заказывали клиенты. Работа возможна по шаблонным макетам и полностью с нуля. Типография всегда старается решать задачи в сжатые сроки, чтобы клиент получал нужный ему результат без лишних ожиданий.

Ежедневники с логотипом от типографии Артара могут изготавливаться с применением разных типов печати, оптимальный мы подбираем с учетом желаемого тиража, цены, прочих параметров. Другие особенности услуг компании:

- Быстрая доставка в любой район города – при оформлении заказа на сумму более 10 тыс. рублей она будет бесплатной.

- Экономия времени – для оформления заказа в офис достаточно приехать один раз для подписания договора.

- Бесплатная проверка макета заказчика, внесение правок – если вы решите предоставить свой.

Экономия денег достигается за счет оптимизации затрат.