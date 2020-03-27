Сегодня и завтра в Перми проходит операция «Автобус». Цель- повышение безопасности пассажирских перевозок и снижение числа аварий с участием общественного транспорта. Я напомню, всего с начала года в Перми зарегистрировано 35 таких ДТП, в результате 1 человек погиб, 39 получили травмы. По вине водителей автобусов произошло 10 аварий в которых 1 человек погиб и 11 ранено. В ходе рейдов полиция проверяет путевую документацию, техническое состояние , а также прохождение предрейсового медицинского осмотра водителем. Кроме этого, сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по скрытому контролю. Одним из таких методов является мониторинг видеозаписей с камер наружного наблюдения. В ходе такого мониторинга, с начала года к административной ответственности привлечено 43 водителя автобусов.