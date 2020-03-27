МФЦ закрываются на карантин
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«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 27.03.2020
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Краевые власти обсудили меры поддержки предпринимателей
Пермяка оштрафовали за распространение недостоверной информации о коронавирусе
В Перми ограничили посещение мест массового отдыха
Во время выходной недели будут работать дежурные нотариусы
Глава Пермского края Дмитрий Махонин обратился к жителям региона
Как поддержать физическую форму во время недельных "каникул"
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Минздрав: в Прикамье 3377 человек изолированы на домашнем карантине
Досуговые и развлекательные учреждения остановили работу до специального распоряжения
В Губахе провели первую артроскопическую операцию
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