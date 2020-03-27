Краевые власти обсудили меры поддержки предпринимателей

В администрации Пермского края прошло совещание, посвящённое мерам поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавируса. К направлениям, наиболее подверженным экономическим рискам, относят общественное питание, ремонт и монтаж оборудования, розничная торговля, гостиничный бизнес, туризм и некоторые другие. В этих отраслях заняты около 70 тысяч человек. По оценкам экспертов, ожидается снижение спроса более чем на 50%.Для таких предприятий предложено ввести льготы и отсрочки - к примеру, освободить ИП от уплаты налога за 100 кВ.м по торгово-офисной недвижимости; стимулировать арендодателей уменьшить плату за аренду, уменьшив налог для них на ту сумму, на которую они снизят плату. Ещё одна предложенная мера - перенос на полгода сроков уплаты налога на имущество по офисной недвижимости, транспортного и земельного налогов. Речь идёт о юридических лицах. Также предложено к обсуждению снижение ставок для предпринимателей по упрощенной системе налогообложения с 6% до 1%. Что касается финансовой поддержки, «микрофинансовая организация региона» предлагает процентные каникулы на срок от 3 до 6 месяцев и отсрочку погашения основного долга на тот же период. Как заявил глава региона Дмитрий Махонин, такие совещания, посвящённые поддержке бизнеса, станут регулярными.Дмитрий Махонин: «Ещё очень важная мера поддержки — договорённость с ресурсоснабжающими организациями, о том, что меры т.наз.»договорной дисциплины» не будут предприниматься в случае, если предприниматель не смог оплатить коммунальные платежи. Это значит, что штрафы, пени, неустойки будут заморожены. Меры по отключению не будут предприниматься. Всё это мы проговорили в присутствии прокуратуры, руководителя — главного прокурора Пермского края».Также глава Прикамья призвал крупный бизнес помочь в предотвращении распространения коронавируса — в регионе стартует благотворительная акция по сбору средств. Первой откликнулась международная компания «Филип Моррис». Что касается предложенных на совещании мер, их продолжат обсуждать и корректировать. Так, предстоит определить и другие сферы, которые подвержены экономическому риску.Олег Жданов, президент Пермской торгово-промышленной палаты: «Самых острых момента два. Один — это форс-мажор. Здесь мы, как торгово-промышленная палата, пытаемся помочь как в отношении внутрироссийских, так и международных контрактов. И второе — это выплата заработной платы. Сейчас есть ряд бизнесов, которым уже сейчас платить з/п не из чего. Слышим предложения по более комфортным условиям кредитования под заработную плато, но это всё-таки часть меры. Мне кажется, государство должно на федеральном уровне, и мы такие предложения уже сформулировали, выходить на прямую доплату либо до МРОТ, либо до прожиточного минимума, либо хотя бы до пособия по безработице».