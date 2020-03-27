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Пермяка оштрафовали за распространение недостоверной информации о коронавирусе
В отношении молодого человека составлен протокол по ч. 9 ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Распространение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния». Решением мирового суда Орджоникидзевского района г.Перми на гражданина наложен штраф 30 тысяч рублей.
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