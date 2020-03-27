← Во время выходной недели будут работать дежурные нотариусы
Пермяка оштрафовали за распространение недостоверной информации о коронавирусе →
В Перми ограничили посещение мест массового отдыха
Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, в связи с введением в городе мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с 28 марта пермяков просят отказаться от посещения набережной. Проход на набережную будет закрыт со всех сторон. Для пробежки променадную часть набережной Камы будут открывать ежедневно с 06:00 до 12:00.
Что касается муниципальных парков, то здесь также введены ограничительные меры: отменены культурно-массовые мероприятия и приостановлена работа аттракционов.
Поскольку парки являются естественной транзитной зоной и не имеют ворот, ограничить доступ на их территорию невозможно. Вместе с тем, горожанам рекомендуют не посещать парки и скверы для профилактики распространения инфекции.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Во время выходной недели будут работать дежурные нотариусы
Глава Пермского края Дмитрий Махонин обратился к жителям региона
Как поддержать физическую форму во время недельных "каникул"
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Минздрав: в Прикамье 3377 человек изолированы на домашнем карантине
Досуговые и развлекательные учреждения остановили работу до специального распоряжения
В Губахе провели первую артроскопическую операцию
Пермская санавиация помогла спасти жизнь 9-летнего ребёнка
Пожилым на самоизоляции пообещали своевременное снабжение продуктами и лекарствами
Официальная причина отставки мэра Кунгура - ухудшение состояния здоровья
Добавить комментарий: