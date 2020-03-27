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Во время выходной недели будут работать дежурные нотариусы
Часть контор будет работать в обычном режиме, а другая - только по предварительной записи, чтобы не создавать очередей. Сотрудникам предписано пользоваться масками и регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами все поверхности.
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