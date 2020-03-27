Во время выходной недели будут работать дежурные нотариусы

Пермская нотариальная палата сообщила о своем решении не сворачивать полностью деятельность на время выходной недели с 30 марта по 5 апреля. Практически по всему краю будут работать дежурные нотариусы.Часть контор будет работать в обычном режиме, а другая - только по предварительной записи, чтобы не создавать очередей. Сотрудникам предписано пользоваться масками и регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами все поверхности.