Глава Пермского края Дмитрий Махонин обратился к жителям региона с сообщением о вводимых мерах по борьбе с распространением коронавируса в Прикамье.

Полный текст обращения:

"Уважаемые жители Пермского края!

Сегодня каждого из нас беспокоит очень важная тема – распространение коронавируса. Все вы беспокоитесь о своем здоровье, о здоровье своих близких. Прежде всего – прошу сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации. Поддерживайте друг друга и особенно людей старшего поколения.

Я призываю вас быть ответственными и по возможности оставаться дома. Сегодня в крае 10 подтвержденных случаев заболевания, еще 46 человек находится в больнице с признаками ОРВИ, на домашнем карантине – более трех тысяч жителей.

Вчера Президент России сообщил о предпринимаемых мерах в этой не простой для всех ситуации. Мы также приняли ряд решений, чтобы обеспечить вашу безопасность. Я подписал Указ, закрепляющий эти меры. Озвучу наиболее важные.

1. Приостанавливаем работу ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных и досуговых заведений.

2. Жители края старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями просим особенно беречь себя и соблюдать режим самоизоляции.

Больничный можно оформить без посещения поликлиники. Если нужны продукты, помощь в быту – работает штаб волонтеров-медиков.

3. Организации ЖКХ и операторы связи не будут применять санкции за нарушение сроков оплаты услуг к тем, кто соблюдает режим самоизоляции.

4. В начале следующей недели начинаем выдачу продуктовых наборов школьникам, имеющим право на бесплатное питание. С родителями свяжутся школы, расскажут, как будет выстроен этот процесс. Наши больницы работают в режиме повышенной готовности, медики обеспечены средствами индивидуальной защиты, развернуто более 700 коек в 6 больницах Перми, создан резерв аппаратов искусственной вентиляции легких и расходных материалов к ним.

Мы должны быть готовыми к любому развитию ситуации, поэтому перенесены плановые госпитализации. Прошу отнестись к этому с пониманием.

Еще один важны момент – в продолжение федерального пакета мер поддержки мы подготовили свой региональный, чтобы люди не теряли рабочие места и свои доходы. Эти меры касаются непродовольственных магазинов, общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, развлекательных и досуговых площадок, гостиничного бизнеса, туризма – тех сегментов, которые подвержены наибольшим экономическим рискам.

Дорогие друзья, мы делаем все необходимое, чтобы обезопасить вас от вируса, но и вы должны ответственно отнестись к самим себе, своим родным и близким: чаще мойте руки, пользуйтесь антисептиками и по возможности оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких", - подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин.

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