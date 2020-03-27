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← Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Глава Пермского края Дмитрий Махонин обратился к жителям региона →

Как поддержать физическую форму во время недельных "каникул"

Пока фитнес-центры закрываются, здоровье пермякам предложили поддерживать дома. Как во время недельных каникул, объявленных в России, сделать это без особенных трат?Татьяна Горбунова, директор спортивного магазина: "Открываем, проводим санитарную обработку дезинфицирующими средствами, но народ ходит, никто не переживает".
Спрос на так называемый «домашний» спортинвентарь возрос, - рассказывает подтянутый директор профильного магазина Татьяна Горбунова. Самые доступные - коврики, гантели и скакалки — от 350 рублей.
Татьяна Горбунова, директор магазина: "Это ролик. Это прекрасный, сложный, и для профессионалов, и для начинающих инвентарь. Он позволяет прокачать мышцы пресса, мышцы спины".
Больше 50 не собираться. Указом Правительства России в стране отменены физкультурно-массовые мероприятия, ушли на карантин крупные спортцентры. Морально готовы к закрытию и частные фитнес-клубы. Но, в ожидании официального документа от территориального Роспотребнадзора, работу пока продолжают. Юлия Приходова, администратор фитнес-клуба: "Тренировки проходят с персональным тренером, в студии находится менее 5 человек, поэтому мы работаем".
Грядущая неделя повсеместной самоизоляции обещает наличие свободного времени. Есть возможность подкачать бицепс и косые мышцы живота в комфортных домашних условиях. Тренажёрный станок мужчинам с лихвой заменит тот же табурет.
Неплохо в ежедневный мужской комплекс включить также отжимание из планки и болгарский сплит-присед.
Спортивная резинка - другой модный и незаменимый спортинвентарь. Девушкам полюбился особенно, потому что помогает правильно распределять нагрузку.
Кто мешает период самоизоляции посвятить саморазвитию? Да, эпоха утренней аэробики на центральном телевидении осталась в прошлом, в помощь современным ЗОЖевцам - безграничные возможности интернета. Здесь занятия по цигун, пилатесу, йоге.

Опубликовано: 27.03.2020 в 11:45 в рубрике - Новости T7-inform

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← Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Глава Пермского края Дмитрий Махонин обратился к жителям региона →

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