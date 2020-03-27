Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Сегодня президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к россиянам. В связи с ситуацией по распространению коронавируса, глава государства объявил следующую неделю нерабочей (с субботы 28 марта до воскресенья 5 апреля), с сохранением заработной платы. Кроме того, Владимир Путин заявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию на более позднюю дату. О новом дне всенародного голосования — решение будет принято позже.