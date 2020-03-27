← Минздрав: в Прикамье 3377 человек изолированы на домашнем карантине
Как поддержать физическую форму во время недельных "каникул" →
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
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← Минздрав: в Прикамье 3377 человек изолированы на домашнем карантине
Как поддержать физическую форму во время недельных "каникул" →
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26.03.2020 в 14:39
26.03.2020 в 09:50
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Минздрав: в Прикамье 3377 человек изолированы на домашнем карантине
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Минздрав: в Прикамье 3377 человек изолированы на домашнем карантине
Досуговые и развлекательные учреждения остановили работу до специального распоряжения
В Губахе провели первую артроскопическую операцию
Пермская санавиация помогла спасти жизнь 9-летнего ребёнка
Пожилым на самоизоляции пообещали своевременное снабжение продуктами и лекарствами
Официальная причина отставки мэра Кунгура - ухудшение состояния здоровья
Медики Прикамья начали проходить онлайн-курсы помощи при коронавирусе
Льготы и отсрочки: в крае обсудили меры поддержки бизнеса в условиях пандемии
На следующей неделе детские сады в Перми будут закрыты
Школьников из малообеспеченных семей обеспечат питанием на дому
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