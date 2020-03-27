Минздрав: в Прикамье 3377 человек изолированы на домашнем карантине

В краевом минздраве озвучили данные по состоянию на утро 27 марта. На данный момент в Прикамье 10 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 47 человек находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей (у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции). 3377 человек изолированы на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача (без симптомов заболеваний, в связи с контактами с людьми из первых двух категорий, а также те, кто вернулся из зарубежных поездок). У данных лиц также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. В минздраве напоминают, что лица, прибывшие из-за рубежа, обязаны быть на карантине по месту жительства в течение 14 дней со дня пересечения границы Российской Федерации.