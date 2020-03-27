В Губахе провели первую артроскопическую операцию

В части отдаленных территорий края люди могут рассчитывать на то же качество медицинской помощи, что и в краевой столице. Эндоскопическая операция из тех, что ранее были недоступны, проведена в Губахе. Специально для этого местное хирургическое отделение оснастили всем необходимым.

Артроз коленного сустава третьей степени - с таким диагнозом Михаил без боли уже просто не может передвигаться. Так что на операцию согласился сразу, разве что перед началом процедуры осталось небольшое волнение.

Михаил Хозиев: "Да, затянул, все что-то мазал, мазал народные средства, ничего не помогает, и пришлось вот обратиться".

Главный плюс в том, что теперь из родной Губахи даже уезжать никуда не надо. Это первая эндоскопическая операция, которую делают в местном филиале 4-й пермской больницы. Вся операция занимает около 20 минут. О том, что травмирующее воздействие минимальное, говорит и тот факт, что все это время пациент находится в сознании. И уже завтра ноге можно будет давать полную нагрузку.

Специально для этого хирургическое отделение губахинской больницы оснастили всем необходимым. Современное оборудование позволяет проводить любые операции артроскопии.

Денис Тихомиров, заведующий отделением травматологии ГКБ №4, главный травматолог Пермского края: "Сегодня есть все, потребовалась артроскопическая помпа с комплектом расходных трубок одноразовых, по которым подается вода, заполняющая сустав и специальный инструмент для выполнения манипуляций внутри сустава".

Оперирует пока врач из Перми, но в качестве ассистента - молодой местный хирург Вячеслав Оленев, который проходил ординатуру на базе "четверки". И уже скоро сможет делать такие операции самостоятельно. На территории Кизеловского угольного бассейна в год будет 100-150 таких пациентов. Вячеслав Оленев, травматолог-ортопед: "Здесь стали возможны подобные операции. Стараемся ставить их на поток, приезжают специалисты, привозят оборудование. Сейчас дальше будут приезжать другие доктора из «четверки», которые в совершенстве владеют этим методом. Будем вместе с ними практиковаться, набирать опыт".

Новое оборудование в больнице появляется во многом благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Всего в прошлом году краевые власти закупили более 300 единиц современной медтехники, в том числе для филиалов «четверки».

На прошлой неделе прошла еще одна уникальная для Губахи операция. После перелома шейки бедра Василию Баландину вживили полный искусственный сустав.

Василий Баландин: "Я себя чувствую очень хорошо. Большое спасибо и всей бригаде операционной, всех человеческих благ".